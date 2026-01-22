Confira as cidades capixabas onde mais choveu nas últimas 24 horas

A Defesa Civil divulgou, nesta quinta-feira (22), o relatório com os municípios que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo.

Conceição da Barra liderou o ranking, com 146 milímetros de chuva. Em seguida aparecem Linhares, com 99 milímetros, Colatina, com 97 milímetros, Aracruz, com 90 milímetros, São Mateus e Ibitirama, ambos com 86 milímetros, Boa Esperança, com 80 milímetros, e Vila Velha, com 79 milímetros. Nos demais postos pluviométricos, os registros ficaram abaixo de 70 milímetros.

A previsão indica, sobretudo, probabilidade de 70% para acumulados entre 30 e 50 milímetros nas regiões do Caparaó e Sul do estado. Já na faixa central e no litoral, a expectativa é de chuva entre 10 e 30 milímetros ao longo do dia.

Enquanto isso, a Defesa Civil reforçou os alertas enviados à população por SMS e informou que divulgará novos boletins meteorológicos ao longo do dia.