Corpo encontrado dentro de saco em Cachoeiro será enviado à antropologia

Um corpo encontrado em saco em lago de Cachoeiro de Itapemirim será encaminhado ao setor de antropologia da Polícia Científica, em Vitória, para identificação. As equipes localizaram o corpo na tarde deste domingo (25), em uma pedreira na região de Alto Moledo, em Itaóca Pedra.

Inicialmente, pescadores que estavam no local encontraram o corpo e acionaram as autoridades. Em seguida, a Polícia Militar atendeu a ocorrência e isolou a área.

Segundo informações preliminares, o corpo aparenta ser do sexo feminino. A vítima vestia blusa rosa, short jeans e tinha cabelos longos, conforme levantamentos feitos no local.

De acordo com a polícia, o corpo estava dentro de um saco e amarrado a pedras. Dessa forma, a amarração tinha o objetivo de mantê-lo submerso no lago formado pelo acúmulo de água da chuva na pedreira.

Além disso, o local é conhecido por moradores da região. O lago funciona como um açude improvisado e costuma ser utilizado para banho, pesca e outras atividades de lazer.

Posteriormente, a perícia técnica realizou os procedimentos iniciais. Os peritos constataram que o corpo é de baixa estatura e estava em processo de decomposição há cerca de um mês.

Após a remoção, as equipes não conseguiram realizar a identificação. Por isso, os peritos encaminharão o corpo ao setor de antropologia da Polícia Científica, no Serviço de Verificação de Óbitos, em Vitória.

No local, especialistas devem realizar exames mais detalhados. Além disso, a equipe coletará material genético de possíveis parentes para confronto de DNA, com o objetivo de identificar a vítima.

Por fim, a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte.