'Crepúsculo' será exibido nos cinemas brasileiros; descubra quando

Crepúsculo, primeira adaptação da saga de livros homônima de Stephanie Meyer, será exibido nos cinemas brasileiros. A ação é uma campanha da Paris Filmes.

A movimentação acompanha a crescente reexibição de clássicos filmes da cultura pop, anos após seu lançamento original. Harry Potter e Senhor dos Anéis são duas franquias que voltaram aos cinemas brasileiros décadas depois de suas estreias.

Até o momento, apenas a exibição do filme original da saga foi confirmada. A saga Crepúsculo conta com quatro livros, adaptados em cinco filmes, já que o último, foi dividido em duas partes.

Sobre ‘Crepúsculo’

Protagonizado por Kristen Stewart (Bella Swan) e Robert Pattinson (Edward Cullen), o filme gira em torno do casal, que se apaixona e passa a enfrentar dificuldades, já que ele é um vampiro e ela, humana.

Data da reexibição

Crepúsculo estará disponível nas salas de cinema brasileiras a partir do dia 19 de março.