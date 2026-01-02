Cuidados com pets no calor intenso exigem atenção redobrada
Altas temperaturas aumentam riscos à saúde dos animais, principalmente para quem leva pets à praia.
Os cuidados com pets no calor intenso exigem atenção redobrada dos tutores. As altas temperaturas aumentam riscos à saúde dos animais.
Durante períodos de calor extremo, cães e gatos podem sofrer desidratação, insolação e queimaduras. Por isso, a prevenção se torna essencial.
Antes de tudo, os tutores devem oferecer água fresca com frequência. Além disso, é importante manter os animais em locais ventilados e com sombra.
Os passeios precisam ocorrer em horários mais frescos. Preferencialmente, os tutores devem sair cedo pela manhã ou no fim da tarde.
Outro cuidado importante envolve o chão quente. O asfalto pode queimar as patas dos animais e causar ferimentos dolorosos.
No caso de pets levados à praia, a atenção deve ser ainda maior. A areia quente pode provocar queimaduras nas patas rapidamente.
Além disso, o sol forte e o calor excessivo favorecem quadros de exaustão térmica. Por isso, os animais devem permanecer pouco tempo expostos.
Os tutores também precisam levar água potável para a praia. Assim, evitam que os pets bebam água do mar, o que pode causar vômitos.
Outro ponto importante é o uso de sombra. Guarda-sóis ou tendas ajudam a proteger os animais do sol direto.
Raças braquicefálicas, como pugs e bulldogs, exigem ainda mais cuidado. Esses cães sofrem mais com o calor intenso.
Por fim, sinais como respiração ofegante, fraqueza e salivação excessiva indicam alerta. Nesses casos, o tutor deve procurar um veterinário.