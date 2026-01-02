Os cuidados com pets no calor intenso exigem atenção redobrada dos tutores. As altas temperaturas aumentam riscos à saúde dos animais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante períodos de calor extremo, cães e gatos podem sofrer desidratação, insolação e queimaduras. Por isso, a prevenção se torna essencial.

Antes de tudo, os tutores devem oferecer água fresca com frequência. Além disso, é importante manter os animais em locais ventilados e com sombra.

Os passeios precisam ocorrer em horários mais frescos. Preferencialmente, os tutores devem sair cedo pela manhã ou no fim da tarde.

Leia também: Cuidados com cães e gatos no calor intenso exigem atenção redobrada dos tutores

Outro cuidado importante envolve o chão quente. O asfalto pode queimar as patas dos animais e causar ferimentos dolorosos.

No caso de pets levados à praia, a atenção deve ser ainda maior. A areia quente pode provocar queimaduras nas patas rapidamente.

Além disso, o sol forte e o calor excessivo favorecem quadros de exaustão térmica. Por isso, os animais devem permanecer pouco tempo expostos.

Os tutores também precisam levar água potável para a praia. Assim, evitam que os pets bebam água do mar, o que pode causar vômitos.

Outro ponto importante é o uso de sombra. Guarda-sóis ou tendas ajudam a proteger os animais do sol direto.

Raças braquicefálicas, como pugs e bulldogs, exigem ainda mais cuidado. Esses cães sofrem mais com o calor intenso.

Por fim, sinais como respiração ofegante, fraqueza e salivação excessiva indicam alerta. Nesses casos, o tutor deve procurar um veterinário.