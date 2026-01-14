Cultura em Toda Parte chega a Fundão com oficinas e shows
O projeto mantém foco na formação cultural.
Assim, a caravana Cultura em Toda Parte – 4º Ciclo desembarca em Fundão nos dias 30 e 31 de janeiro com uma programação cultural gratuita e diversificada. Nesse sentido, a iniciativa reúne oficinas artísticas, apresentações teatrais, música e manifestações da cultura popular, com atividades voltadas a públicos de todas as idades.
Assim, até junho de 2026, o projeto vai percorrer 20 municípios capixabas. Nesse sentido, a proposta amplia o acesso à cultura, incentiva a ocupação dos espaços públicos e valoriza artistas do Espírito Santo, com foco em diversidade, inclusão e participação comunitária.
Além disso, o projeto mantém foco na formação cultural. Assim, as oficinas acontecem no Ponto de Cultura Tambores Esperança, na Pousada Kebra Mar, e exigem inscrição prévia. Por outro lado, já as apresentações culturais ocorrem na Passarela da Moqueca, na Praia Grande, em Fundão.
Dessa forma, com uma agenda intensa e gratuita, o Cultura em Toda Parte reforça a presença da cultura nos territórios e amplia o diálogo entre artistas, comunidade e poder público.
Programação formartiva
OFICINAS – 30/01 (Sexta-feira)
Local: Ponto de Cultura Tambores Esperança na Pousada Kebra Mar
Oficina de Mosaico com Jaqueline Torquatro
Introdução aos fundamentos do mosaico, técnicas de corte, montagem e criação de peça autoral.
- Horário: 08h às 11h – Link de inscrição: https://forms.gle/HJG9QM6GiExCdAhS7
Oficina de Stop Motion com João Giry
Introdução prática à animação em stop motion, com produção coletiva de um mini-filme.
- Horário: 08h às 11h – Link de inscrição: https://forms.gle/HJG9QM6GiExCdAhS7
Programação cultural
Data: 30/01 (Sexta-feira)
Local: Passarela da Moqueca – Av. Atlântica, Praia Grande, Fundão
- 15h – Apresentação do resultado da Oficina de Iniciação Teatral com
Tadeu Kunzendorff e alunos.
- 16h – Banda Sankofa – “Sankofa Brasis”
Música, poesia e performance com valorização da cultura afroindígena.
- 17h – Grupo Tambores Esperança – Espetáculo “Navius”
Teatro, música, dança e oralidade inspirados na cultura afro-brasileira.
- 18h30 – May Santos e Banda
Show musical com repertório da música brasileira.
Data: 31/01 (Sábado)
Local: Passarela da Moqueca – Av. Atlântica, Praia Grande, Fundão
- 16h – Thiago Egg – A Máquina de Desenho
Instalação interativa de arte-educação para crianças e adultos.
- 16h – Imprópria Trupe de Teatro – “O Menino do Dedo Verde”
Espetáculo teatral para toda a família.
- 18h – Bloco Maluco Beleza
Carnaval, percussão e canções de Raul Seixas.
- 20h – Samba da Lu – Batucada de Verão (Esquenta de Carnaval)
Samba raiz, carnaval e celebração da cultura popular.