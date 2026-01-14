Cultura

Cultura em Toda Parte chega a Fundão com oficinas e shows

O projeto mantém foco na formação cultural.

Cultura em Toda Parte em Fundão
Foto: Divulgação

A caravana Cultura em Toda Parte – 4º Ciclo desembarca em Fundão nos dias 30 e 31 de janeiro com uma programação cultural gratuita e diversificada. Desse modo, a iniciativa reúne oficinas artísticas, apresentações teatrais, música e manifestações da cultura popular, com atividades voltadas a públicos de todas as idades.

Assim, até junho de 2026, o projeto vai percorrer 20 municípios capixabas. Nesse sentido, a proposta amplia o acesso à cultura, incentiva a ocupação dos espaços públicos e valoriza artistas do Espírito Santo, com foco em diversidade, inclusão e participação comunitária.

Além disso, o projeto mantém foco na formação cultural. Assim, as oficinas acontecem no Ponto de Cultura Tambores Esperança, na Pousada Kebra Mar, e exigem inscrição prévia. Por outro lado, já as apresentações culturais ocorrem na Passarela da Moqueca, na Praia Grande, em Fundão.

Dessa forma, com uma agenda intensa e gratuita, o Cultura em Toda Parte reforça a presença da cultura nos territórios e amplia o diálogo entre artistas, comunidade e poder público.

Programação formartiva

OFICINAS – 30/01 (Sexta-feira)

Local: Ponto de Cultura Tambores Esperança na Pousada Kebra Mar

Oficina de Mosaico com Jaqueline Torquatro

Introdução aos fundamentos do mosaico, técnicas de corte, montagem e criação de peça autoral.

  • Horário: 08h às 11h – Link de inscrição: https://forms.gle/HJG9QM6GiExCdAhS7
Oficina de Stop Motion com João Giry

Introdução prática à animação em stop motion, com produção coletiva de um mini-filme.

  • Horário: 08h às 11h – Link de inscrição: https://forms.gle/HJG9QM6GiExCdAhS7

Programação cultural

Data: 30/01 (Sexta-feira)

Local: Passarela da Moqueca – Av. Atlântica, Praia Grande, Fundão

  • 15h – Apresentação do resultado da Oficina de Iniciação Teatral com

Tadeu Kunzendorff e alunos.

  • 16h – Banda Sankofa – “Sankofa Brasis”

Música, poesia e performance com valorização da cultura afroindígena.

  • 17h – Grupo Tambores Esperança – Espetáculo “Navius”

Teatro, música, dança e oralidade inspirados na cultura afro-brasileira.

  • 18h30 – May Santos e Banda

Show musical com repertório da música brasileira.

Data: 31/01 (Sábado)

Local: Passarela da Moqueca – Av. Atlântica, Praia Grande, Fundão

  • 16h – Thiago Egg – A Máquina de Desenho

Instalação interativa de arte-educação para crianças e adultos.

  • 16h – Imprópria Trupe de Teatro – “O Menino do Dedo Verde”

Espetáculo teatral para toda a família.

  • 18h – Bloco Maluco Beleza

Carnaval, percussão e canções de Raul Seixas.

  •  20h – Samba da Lu – Batucada de Verão (Esquenta de Carnaval)

Samba raiz, carnaval e celebração da cultura popular.

Assuntos:

CulturaOficinasShow

