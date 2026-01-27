Da crise à falência hídrica: a cafeicultura regenerativa como parte da solução global
Cafeicultura regenerativa surge como aliada no combate à crise hídrica, ao recuperar solos, proteger nascentes e promover uso sustentável da água.
O recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), repercutido essa semana pelo Correio Braziliense (clique aqui e veja a reportagem completa), lança um alerta contundente à comunidade internacional: o planeta já não vive uma crise, mas sim uma falência hídrica. Segundo o documento, o esgotamento crônico de aquíferos, a degradação do solo e a poluição comprometeram de forma estrutural a capacidade de suporte dos sistemas hidrológicos em diversas regiões do mundo, muitas delas próximas — ou além — do ponto de não retorno.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: Da crise à falência hídrica: a cafeicultura regenerativa como parte da solução global da água