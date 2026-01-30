Deic conclui investigação de furto qualificado em Venda Nova do Imigrante

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) conclui investigação de furto qualificado após apurar um crime cometido contra um comércio em Venda Nova do Imigrante. A ação causou prejuízo estimado em R$ 60 mil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Polícia Civil do Espírito Santo atuou por meio da Deic de Venda Nova do Imigrante. A equipe identificou três suspeitos.

Leia também: Moto furtada em Marataízes é recuperada pela PM em Guaçuí

Os investigadores, portanto, indiciaram dois homens de 27 anos e um de 39 anos por furto majorado e duplamente qualificado. Todos responderão conforme a legislação penal vigente.

O crime ocorreu em 8 de janeiro, em uma empresa de telecomunicações no Centro do município. Na ocasião, os autores abriram um buraco na parede do escritório.

Em seguida, os criminosos subtraíram dinheiro em espécie e diversos objetos. Além disso, eles acessaram áreas internas do estabelecimento.

Logo após o registro da ocorrência, a polícia iniciou diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do furto.

Durante a investigação, a equipe realizou perícia no local e analisou o sistema de segurança. Nesse contexto, os suspeitos desativaram alarmes e câmeras.

Além disso, os autores arrombaram o cofre onde parte do dinheiro estava armazenada. Paralelamente, a polícia identificou o veículo usado no crime.

As apurações indicaram que os suspeitos saíram de Cariacica e retornaram ao município após a ação criminosa.

Por fim, o cruzamento de dados revelou furtos semelhantes em Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo. O modus operandi indicou os mesmos autores.

Com a conclusão dos trabalhos, a Deic formalizou o indiciamento dos três suspeitos. Assim, o inquérito seguiu para o Ministério Público do Espírito Santo para as providências legais.