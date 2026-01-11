Delírio Tropical movimenta o verão de Vila Velha com shows gratuitos gratuitos

O Festival Delírio Tropical chega à sétima edição e promete agitar o verão de Vila Velha entre os dias 21 de janeiro e 1º de fevereiro. Isso porque, o evento reúne mais de 80 atrações musicais e ultrapassa 100 horas de programação gratuita.

Assim, as apresentações acontecem na Arena de Verão da Prefeitura de Vila Velha, montada na orla de Itapuã. Além dos shows, o público encontra Vila Gastronômica, feira criativa e atividades voltadas ao público infantil. Nesse sentido, a organização estima a circulação de cerca de 200 mil pessoas ao longo dos dez dias.

Programação

A cantora portuguesa Marisa Liz integra a programação e sobe ao palco no dia 25 de janeiro. Conhecida pela atuação como mentora do programa The Voice Portugal, a artista também construiu carreira no pop-rock e na música eletrônica, antes de seguir trajetória solo.

Na abertura do festival, em 21 de janeiro, o público infantil ganha destaque com o espetáculo do Gato Galáctico. Assim, o personagem leva música, dança e mensagens lúdicas para crianças e famílias.

Além disso, os artistas capixabas ocupam espaço central na programação. Ritmos como samba, rock, reggae, hardcore, blues, axé, música eletrônica, country e MPB se misturam à valorização do folclore local, representado pelas tradicionais bandas de congo.

O festival também aposta em encontros inéditos entre músicos de diferentes gerações e estilos. As colaborações reforçam a diversidade artística e ampliam as experiências do público durante os shows.

Com entrada gratuita, o evento conta com patrocínio de empresas privadas, apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha e realização por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Festival Delírio Tropical – 7ª edição