Deputado morre após queda de avião; outras 14 pessoas também morreram

As autoridades colombianas confirmaram que todas as 15 pessoas que estavam a bordo de um avião morreram após a queda da aeronave nesta quarta-feira (28). Entre os passageiros estavam o deputado Diógenes Quintero e o candidato Carlos Salcedo, segundo a lista oficial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A aeronave, um Beechcraft 1900 bimotor, decolou da cidade de Cúcuta, perto da fronteira com a Venezuela, em direção a Ocaña, no departamento de Norte de Santander. O controle de tráfego aéreo perdeu contato cerca de 12 minutos após a decolagem.

Leia também: Tempestade de inverno histórica deixa pelo menos 10 mortos nos EUA

A companhia aérea estatal Satena informou que o avião entrou na lista de desaparecidos. Em seguida, equipes de resgate localizaram os destroços em uma região montanhosa do município de Playa de Belén. Não houve sobreviventes.

A empresa divulgou um comunicado em que confirmou a queda e expressou pesar pelas vítimas. Equipes foram enviadas ao local para apoio às operações de busca e investigação.

O deputado Diógenes Quintero, membro da Câmara dos Deputados, estava entre os passageiros, conforme a lista divulgada pela Satena. Também estava a bordo Carlos Salcedo, candidato às eleições legislativas de março.

O trecho onde ocorreu o acidente é predominantemente rural e montanhoso, com clima variável e áreas de difícil acesso. Além disso, a região é conhecida pela presença de plantações de folha de coca e de grupos armados ilegais.

Por fim, a autoridade de Aeronáutica Civil da Colômbia iniciou uma investigação técnica para determinar o que levou à queda da aeronave. Contudo, até o momento, nenhum portal divulgou a causa da queda.