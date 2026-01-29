Internacional

Deputado morre após queda de avião; outras 14 pessoas também morreram

Aeronave da Satena desapareceu pouco depois da decolagem e os destroços foram encontrados sem sobreviventes em terreno acidentado.

deputado Diógenes Quintero
Foto: Redes Sociais

As autoridades colombianas confirmaram que todas as 15 pessoas que estavam a bordo de um avião morreram após a queda da aeronave nesta quarta-feira (28). Entre os passageiros estavam o deputado Diógenes Quintero e o candidato Carlos Salcedo, segundo a lista oficial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A aeronave, um Beechcraft 1900 bimotor, decolou da cidade de Cúcuta, perto da fronteira com a Venezuela, em direção a Ocaña, no departamento de Norte de Santander. O controle de tráfego aéreo perdeu contato cerca de 12 minutos após a decolagem.

Leia também: Tempestade de inverno histórica deixa pelo menos 10 mortos nos EUA

A companhia aérea estatal Satena informou que o avião entrou na lista de desaparecidos. Em seguida, equipes de resgate localizaram os destroços em uma região montanhosa do município de Playa de Belén. Não houve sobreviventes.

A empresa divulgou um comunicado em que confirmou a queda e expressou pesar pelas vítimas. Equipes foram enviadas ao local para apoio às operações de busca e investigação.

O deputado Diógenes Quintero, membro da Câmara dos Deputados, estava entre os passageiros, conforme a lista divulgada pela Satena. Também estava a bordo Carlos Salcedo, candidato às eleições legislativas de março.

O trecho onde ocorreu o acidente é predominantemente rural e montanhoso, com clima variável e áreas de difícil acesso. Além disso, a região é conhecida pela presença de plantações de folha de coca e de grupos armados ilegais.

Por fim, a autoridade de Aeronáutica Civil da Colômbia iniciou uma investigação técnica para determinar o que levou à queda da aeronave. Contudo, até o momento, nenhum portal divulgou a causa da queda.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AviãoColômbia

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por