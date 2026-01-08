Desaparecimento de mulher em Conceição do Castelo mobiliza polícia

O desaparecimento de Luciene Galdino mobilizou familiares e autoridades em Conceição do Castelo. A cuidadora de idosos, de 35 anos, mora no município e foi vista pela última vez no domingo (4). Desde então, a família busca informações que levem ao paradeiro dela.

Na terça-feira (6), moradores da região alertaram os familiares. Eles informaram que a casa de Luciene estava com a porta aberta e sem ninguém no imóvel. Diante da situação, a família procurou a Polícia Civil e registrou o desaparecimento.

O delegado da Polícia Civil, Vitor Andrade, informou que a equipe conduz o caso do desaparecimento sob intensa investigação. No entanto, ele afirmou que não divulgará detalhes neste momento. Segundo a polícia, qualquer informação pode ajudar no esclarecimento.

Quem tiver dados que auxiliem no trabalho policial deve acionar o Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e não exige identificação.