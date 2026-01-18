Drogas são apreendidas durante patrulhamento da PM em Bom Jesus do Norte

A Polícia Militar apreendeu entorpecentes em Bom Jesus do Norte na noite de sexta-feira, por volta das 22h50, no Loteamento Silvana. Durante patrulhamento preventivo, as equipes receberam informações sobre o uso de casas abandonadas para esconder drogas.

Em seguida, os policiais intensificaram as buscas na região indicada. Em uma residência desocupada, próxima a uma área de bananeiras, a equipe encontrou uma sacola.

Dentro do material, os agentes localizaram 50 embalagens plásticas contendo pedras de crack.

No entanto, nenhum suspeito estava no local no momento da apreensão. Ainda assim, a Polícia Militar recolheu todo o entorpecente encontrado.

Posteriormente, os policiais lacraram o material e o encaminharam ao Departamento de Polícia Judiciária de Bom Jesus do Norte.

A apreensão de entorpecentes em Bom Jesus do Norte reforça o combate ao tráfico de drogas. Além disso, a ação amplia a segurança da população local.