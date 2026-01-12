Cidades

Entrega de material escolar antecipa preparação para o ano letivo em Cachoeiro

Itens passam por conferência e organização para garantir distribuição no início das aulas de 2026.

MATERIAL ESCOLAR
Foto: Divulgação/PMCI

A rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim já recebe os materiais que irão compor os kits de material escolar do ano letivo de 2026. A entrega ocorre mesmo durante o período de férias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim que chegam, as equipes iniciam a conferência de cada item. Em seguida, organizam os materiais para facilitar a logística de distribuição no começo das aulas.

Leia também: Batidas do Mundo lança oficinas formativas em Cachoeiro e outras cidades

O processo inclui verificação de quantidades, separação por tipo de material e armazenamento adequado. Dessa forma, o município evita atrasos e garante que tudo esteja pronto no retorno dos estudantes.

Além disso, o trabalho antecipado permite corrigir eventuais inconsistências ainda antes do início do ano letivo. Isso assegura que os kits cheguem completos às unidades escolares.

A organização dos materiais segue ao longo do recesso. O objetivo é iniciar 2026 com os itens já preparados para entrega aos alunos da rede municipal.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEducação

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por