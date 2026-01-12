Entrega de material escolar antecipa preparação para o ano letivo em Cachoeiro

A rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim já recebe os materiais que irão compor os kits de material escolar do ano letivo de 2026. A entrega ocorre mesmo durante o período de férias.

Assim que chegam, as equipes iniciam a conferência de cada item. Em seguida, organizam os materiais para facilitar a logística de distribuição no começo das aulas.

O processo inclui verificação de quantidades, separação por tipo de material e armazenamento adequado. Dessa forma, o município evita atrasos e garante que tudo esteja pronto no retorno dos estudantes.

Além disso, o trabalho antecipado permite corrigir eventuais inconsistências ainda antes do início do ano letivo. Isso assegura que os kits cheguem completos às unidades escolares.

A organização dos materiais segue ao longo do recesso. O objetivo é iniciar 2026 com os itens já preparados para entrega aos alunos da rede municipal.