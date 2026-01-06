Equipes intensificam limpeza após chuvas em Cachoeiro

Em Cachoeiro, equipes da gestão municipal intensificou as frentes de trabalho em diferentes pontos da cidade após as chuvas dos últimos dias. Desse modo, a ação busca reduzir os impactos causados pelo acúmulo de lama, queda de árvores e transtornos no tráfego urbano.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesta segunda-feira (5), as equipes concentraram esforços no bairro Gilson Carone, onde houve grande volume de lama sobre as vias. Assim, para agilizar a limpeza e restabelecer a circulação, a secretaria utilizou dois caminhões-pipa, que auxiliaram na remoção do material e na recuperação do tráfego.

Leia também: Cachoeiro: Ponte de Ferro é interditada após queda de árvores

Além disso, os trabalhos alcançaram trechos da avenida Mauro Miranda Madureira, com pontos de lama acumulada. No bairro São Geraldo, as equipes realizaram a retirada de resíduos e a limpeza das ruas atingidas pelas enxurradas, garantindo melhores condições para moradores e condutores.

Por outro lado, no bairro Gilberto Machado, as equipes atuaram na rua Antônio Caetano Gonçalves, promovendo a remoção de lama e melhorando a circulação local. Paralelamente, a secretaria também realizou a retirada de árvores que caíram em diferentes regiões da cidade em decorrência das chuvas.

As equipes registraram uma das ocorrências no bairro Vila Rica, entre as ruas Pedro Feitosa e Amélia Ronquette. No local, a equipe trabalhou para desobstruir a via e assegurar a segurança da população.