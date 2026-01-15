Estrada da Aldeia das Águas passa por melhorias em Soturno

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim executa a recuperação da estrada que dá acesso ao condomínio Aldeia das Águas, localizado no distrito de Soturno. A ação busca melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança dos moradores e facilitar o deslocamento de veículos e serviços essenciais.

As equipes realizam serviços de patrolamento e nivelamento da via. Além disso, aplicam material para reforçar o solo e corrigem pontos considerados críticos ao longo do trecho. Dessa forma, a intervenção atende a uma demanda apresentada pela comunidade local.

A administração municipal destaca que a recuperação da estrada garante o acesso adequado de moradores, prestadores de serviço e equipes de atendimento. Ao mesmo tempo, a melhoria contribui para o desenvolvimento local e para a qualidade de vida da população da região.

A Prefeitura mantém um cronograma contínuo de manutenção das estradas do interior. Assim, prioriza trechos com maior necessidade e impacto social.