Ex-BBB Pedro é internado em hospital especializado em saúde mental

Pedro Henrique Espíndola, que deixou o BBB 26 após um episódio de assédio dentro da casa, foi internado na tarde da última quarta-feira (21), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

A reportagem procurou os advogados de Pedro e a direção do Hospital San Julian e aguarda retorno para atualização das informações.

Em nota, o Hospital San Julian informou que o ex-BBB foi internado na tarde da quarta-feira, 21, por volta das 15h, em uma unidade especializada em saúde mental, voltada ao atendimento de pacientes adultos do sexo masculino. Segundo o comunicado, o setor recebe pessoas com diagnósticos como esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, depressão e outras condições psiquiátricas que exigem acompanhamento médico e psicológico intensivo.

De acordo com o hospital, Pedro deu entrada na unidade acompanhado da mãe e de representantes de sua equipe jurídica e permanece internado desde então. “Atualmente, o paciente encontra-se em unidade de tratamento supervisionado, destinada à estabilização do quadro e à definição do respectivo programa terapêutico”, diz a nota.

A instituição também informou que, antes da transferência para Piraquara, ele passou por atendimento no município de Pontal do Paraná. O encaminhamento ocorreu por meio da central estadual de regulação de leitos psiquiátricos, dentro dos trâmites regulares do sistema de saúde.