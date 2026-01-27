Fiscalização integrada intensifica controle de veículos na BR 393, em Cachoeiro

A operação conjunta reforça fiscalização de veículos na BR 393 nesta terça-feira (27), no bairro Aeroporto. A ação integra esforços para coibir irregularidades e ampliar a segurança viária.

A iniciativa reuniu a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. As equipes atuaram de forma integrada ao longo da rodovia.

Além disso, a ação integra a Operação Rodovida, coordenada nacionalmente pela PRF. O programa prioriza a preservação de vidas por meio de fiscalização e orientação aos condutores.

Durante a operação, seis policiais rodoviários federais atuaram com apoio de duas viaturas. Ao mesmo tempo, seis guardas civis municipais participaram com três viaturas.

Também estiveram presentes três agentes de trânsito, que utilizaram uma viatura. As equipes abordaram carros e motocicletas para verificar documentação e condições de segurança.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, acompanhou a ação no local. Segundo ele, a integração fortalece o trabalho preventivo.

De acordo com o secretário, a operação busca orientar condutores e reduzir riscos no trânsito. A união entre os órgãos amplia a eficácia das ações e protege motoristas e pedestres.

Por fim, a operação conjunta reforça fiscalização de veículos na BR 393 com caráter educativo e preventivo. A expectativa é contribuir para a redução de acidentes e um trânsito mais seguro.