Gengibre do Espírito Santo amplia exportações e chega a 50 países

As exportações de gengibre do Espírito Santo apresentaram desempenho positivo em 2025, com crescimento no volume embarcado. Ao longo do ano, o Estado exportou 28,6 mil toneladas de gengibre, um aumento de 8% em relação a 2024, quando o volume registrado foi de 26,4 mil toneladas.

