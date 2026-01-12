Homem é morto a facadas pelo atual da ex em Venda Nova do Imigrante

Um homem morto a facadas em Venda Nova do Imigrante mobilizou a polícia na noite deste domingo (11). O crime ocorreu na localidade do Camargo, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e confirmou a morte de um homem de 29 anos. A identidade da vítima não foi divulgada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações repassadas aos policiais, o autor do crime seria o atual marido da ex-companheira da vítima. A mulher prestou depoimento no local. Ela relatou que vinha sofrendo ameaças junto com o atual marido e as filhas, de 2 e 4 anos. Além disso, afirmou que a situação já causava medo.

Leia também: Acidente em Presidente Kennedy deixa casal morto

Ainda conforme o relato, no domingo, a vítima chegou ao local com tom ameaçador. Em seguida, avançou em direção ao atual companheiro da mulher. Nesse momento, o suspeito segurava uma faca, pois cortava mangas no quintal da residência. Assim, a discussão evoluiu rapidamente para agressão.

Durante o confronto, o homem de 29 anos foi morto a facadas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por fim, a Polícia Militar isolou a área e acionou os procedimentos legais. A Polícia Civil investiga o caso.