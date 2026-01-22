Homem é preso após espiar vizinha nua e atacá-la com faca em Iúna

O caso de espiar vizinha nua em Iúna resultou na prisão de um homem de 34 anos na tarde desta quarta-feira (21). A ocorrência aconteceu no bairro Guararema, no município de Iúna, após o suspeito atacar a jovem com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 22 anos, relatou que percebeu o vizinho observando-a nua enquanto saía do banho. Conforme o depoimento, a situação já havia ocorrido outras vezes.

Diante do constrangimento, a jovem procurou o proprietário dos imóveis para relatar o comportamento do vizinho. No entanto, durante a conversa, o suspeito desceu as escadas exaltado e portando uma faca.

Em seguida, o homem atacou a vizinha e desferiu golpes que atingiram o braço da vítima. O dono dos imóveis interveio e conseguiu conter o agressor até a chegada da polícia.

Após o ataque, a jovem recebeu atendimento médico e foi encaminhada a um hospital do município. O estado de saúde dela não foi detalhado.

Posteriormente, os policiais detiveram o suspeito e o conduziram à delegacia. Em depoimento, ele confessou a agressão e afirmou estar apaixonado pela vizinha.

Por fim, a Polícia Militar informou que não havia qualquer relacionamento entre os envolvidos. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.