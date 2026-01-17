Homem preso com granada e mais de 500 pinos de cocaína em Itapemirim

Um homem foi preso com uma granada e mais de 500 pinos de cocaína em Itapemirim durante uma ação da Polícia Militar. A ocorrência aconteceu na localidade de Joacima, área da 9ª Companhia Independente.

Durante patrulhamento das equipes da Força Tática, os militares abordaram um homem em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais encontraram arma de fogo, entorpecentes e um artefato explosivo.

Diante da gravidade da situação, a equipe acionou o Batalhão de Missões Especiais. Em seguida, os policiais isolaram a área e garantiram a segurança dos moradores e das equipes.

No local, os militares apreenderam uma pistola IMBEL calibre .380, munições intactas e deflagradas. Além disso, os agentes recolheram uma granada e 564 pinos de cocaína.

Os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à delegacia. Posteriormente, a equipe apresentará todo o material apreendido à autoridade policial de plantão.