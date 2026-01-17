Homem se entrega à polícia e é preso por tráfico de drogas em Cachoeiro

Um homem se entregou à polícia e é preso por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. O caso aconteceu na Rua Coronel Matheus Paiva, no bairro Santo Agostinho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações, o próprio suspeito procurou a polícia em frente ao Hospital Infantil. Ele afirmou que estava envolvido com o tráfico de drogas e manifestou o desejo de se apresentar às autoridades.

No local, o homem confirmou a informação e entregou voluntariamente uma porção de cocaína. A droga estava embalada em um saco plástico e pesava cerca de 21,7 gramas.

De acordo com o suspeito, o entorpecente teria valor aproximado de R$ 500. Além disso, ele confessou que comercializava cocaína no município.

O homem afirmou ainda que já havia vendido o restante da droga ao longo do dia. Assim, apenas a quantidade entregue permaneceu sob sua posse.

Diante da confissão e do material apresentado, os policiais realizaram a prisão em flagrante. Durante a revista, a equipe encontrou R$ 50 em dinheiro.

Em seguida, os policiais conduziram o suspeito à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Por fim, o material apreendido foi encaminhado para as providências legais.