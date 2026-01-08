Hospital Evangélico abre seleção para Fellowship Médico em Cachoeiro

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim abriu duas vagas para o processo seletivo do Programa Fellowship em Medicina Interna, com requisitos em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. A iniciativa amplia a formação especializada de médicos no Sul do Espírito Santo.

Referência estadual em cardiologia, neurocirurgia, oncologia e no atendimento ao Acidente Vascular Cerebral, o hospital também se destaca por ter sido o primeiro da região sul capixaba a realizar cirurgias robóticas. Dessa forma, o programa oferece treinamento em um ambiente de alta complexidade e inovação.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no site www.ibgpconcursos.com.br, entre 22 de dezembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026. O prazo começa às 9h do primeiro dia e se encerra às 16h do último, conforme o horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 750.

A organização do processo seletivo aplica prova objetiva no dia 23 de janeiro de 2026, com início às 9h15. O programa começa em 2 de março de 2026 e segue por um ano. A carga horária semanal é de 40 horas.

Segundo o edital, o Fellowship funciona como modalidade de complementação especializada para médicos. Assim, o modelo prioriza o treinamento em serviço e o aperfeiçoamento em subespecialidades, sempre sob supervisão de profissionais com elevada qualificação ética e técnica.

Antes de efetuar a inscrição, a organização orienta que o candidato leia atentamente o edital e seus anexos. Contudo, o cuidado garante o cumprimento integral dos requisitos exigidos para participação no processo seletivo.