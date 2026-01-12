Inmet emite alerta para temporal em mais de 10 estados do Brasil; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para temporal, de cor amarela, em todo o Mato Grosso do Sul e áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.

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Também está em vigor nesta segunda-feira (12) um alerta amarelo para acumulado de chuvas em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

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Há ainda um alerta amarelo para chuvas intensas válido no dia para Estados do Norte e do Nordeste do País. Assim, um aviso também atinge especificamente o litoral da Bahia, incluindo Salvador.

Ciclone ainda atua no Sul do País?

A baixa a pressão atmosférica que deu origem a um ciclone extratropical, com influência direta sobre o Sul do Brasil, se intensificou entre quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, entre o Paraguai e o norte da Argentina.

“Essa baixa pressão se expandiu e deu origem ao ciclone extratropical na madrugada do sábado, 10, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul”, disse a Climatempo.

Contudo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para o risco de chuva muito volumosa e ventania em Estados gaúchos.

No sábado, 10, a passagem de um tornado causou estragos e assustou os moradores de São José dos Pinhais no Paraná.

Portanto, nesta segunda-feira, este ciclone já segue sobre o oceano, afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do País.