Isis Valverde concorre a pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro 2026
A atriz brasileira foi lembrada na categoria de pior atriz coadjuvante por sua participação no filme Código Alarum, longa que marcou sua estreia em uma produção de Hollywood.
A lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (21), e inclui o nome de Isis Valverde entre os concorrentes. A atriz brasileira foi lembrada na categoria de pior atriz coadjuvante por sua participação no filme Código Alarum, longa que marcou sua estreia em uma produção de Hollywood.
No filme dirigido por Michael Polish, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que aparece nos minutos iniciais da trama. O elenco do longa conta com Sylvester Stallone e Scott Eastwood, que também aparecem entre os indicados da edição.
Disponível na loja do Prime Video para compra ou aluguel, o filme conta a história de Joe e Lara, agentes secretos que se tornam alvos de uma perseguição após uma viagem com amigos, entre eles a personagem de Isis Valverde.
A atriz mineira disputa o prêmio de pior atriz coadjuvante com Anna Chlumsky (Duro de Casar), Ema Horvath (Os Estranhos: Capítulo 2), Scarlet Rose Stallone (Terra de Pistoleiros) e Kacey Rohl (Star Trek: Seção 31).
Além da indicação da brasileira, Código Alarum foi lembrado em outras categorias. Sylvester Stallone concorre a pior ator coadjuvante, enquanto Scott Eastwood aparece entre os indicados a pior ator.
Filmes com mais indicações
Entre os destaques da edição de 2026, o live-action Branca de Neve e A Guerra dos Mundos, estrelado por Ice Cube, lideram a lista, com seis indicações cada, incluindo a categoria de pior filme.
Hurry Up Tomorrow, produção protagonizada por The Weeknd, recebeu cinco indicações. O músico concorre também ao prêmio de pior ator. A lista ainda inclui nomes conhecidos como Rihanna, Jared Leto e Natalie Portman.
A cerimônia que revela os vencedores do Framboesa de Ouro 2026 está marcada para o dia 14 de março.
Confira a lista completa de indicados ao Framboesa de Ouro 2026
Pior Filme
– The Electric State
– Hurry Up Tomorrow
– Branca de Neve (2025)
– Star Trek: Seção 31
– A Guerra dos Mundos (2025)
Pior Ator
– Dave Bautista – Nas Terras Perdidas
– Ice Cube – A Guerra dos Mundos
– Scott Eastwood – Código Alarum
– Jared Leto – Tron: Ares
– Abel “The Weeknd” Tesfaye – Hurry Up Tomorrow
Pior Atriz
– Ariana DeBose – Amor Bandido
– Milla Jovovich – Nas Terras Perdidas
– Natalie Portman – A Fonte da Juventude
– Rebel Wilson – Duro de Casar
– Michelle Yeoh – Star Trek: Seção 31
Pior Atriz Coadjuvante
– Anna Chlumsky – Duro de Casar
– Ema Horvath – Os Estranhos: Capítulo 2
– Scarlet Rose Stallone – Terra de Pistoleiros
– Kacey Rohl – Star Trek: Seção 31
– Isis Valverde – Código Alarum
Pior Ator Coadjuvante
– Todos os sete anões artificiais – Branca de Neve
– Nicolas Cage – Terra de Pistoleiros
– Stephen Dorff – Duro de Casar
– Greg Kinnear – Off the Grid
– Sylvester Stallone – Código Alarum
Pior Remake, Cópia ou Sequência
– Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado
– Five Nights at Freddys 2
– Smurfs
– Branca de Neve
– A Guerra dos Mundos
Pior Combinação em Cena
– Todos os sete anões – Branca de Neve (2025)
– James Corden e Rihanna – Smurfs (2025)
– Ice Cube e sua câmera do Zoom – A Guerra dos Mundos (2025)
– Robert De Niro e Robert De Niro (Frank e Vito) – The Alto Knights – Máfia e Poder
– The Weeknd e seu ego colossal – Hurry Up Tomorrow
Pior Direção
– Rich Lee – A Guerra dos Mundos (2025)
– Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Seção 31
– Irmãos Russo – The Electric State
– Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
– Marc Webb – Branca de Neve (2025)
Pior Roteiro
– The Electric State – Christopher Markus e Stephen McFeely
– Hurry Up Tomorrow – Trey Edward Shults, Abel Tesfaye e Reza Fahim
– Branca de Neve (2025) – Erin Cressida Wilson e colaboradores
– Star Trek: Seção 31 – Craig Sweeny
– A Guerra dos Mundos (2025) – Kenny Golde e Marc Hyman