Itapemirim abre cadastro para castração gratuita de cães e gatos

Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

castração de cães e gatos em Itapemirim
Foto: Pexels

A Prefeitura de Itapemirim realiza o cadastramento de responsáveis por cães e gatos interessados na castração dos animais. Assim, o atendimento ocorre de forma presencial no Departamento de Defesa e Proteção Animal do município.

O departamento conduz o processo mediante apresentação da documentação exigida. Dessa forma, os responsáveis devem comparecer ao local para formalizar o cadastro e dar início ao procedimento.

Cadastro

Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o responsável precisa comprovar vínculo com o município de Itapemirim. O cadastro também exige a apresentação do espelho do Cadastro Único, com renda familiar de até dois salários mínimos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Defesa e Proteção Animal pelo telefone (28) 99964-1451.

