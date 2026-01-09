Cidades

Itapemirim divulga datas do programa Saúde em Movimento

Unidade móvel leva atendimentos médicos e de enfermagem a comunidades do município, sem necessidade de agendamento.

Saúde em Movimento Itapemirim
Foto: Freepik

A Prefeitura de Itapemirim confirmou o cronograma do programa Saúde em Movimento, que segue levando atendimentos itinerantes a comunidades do município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A unidade móvel oferece serviços básicos de saúde e amplia o acesso da população. Além disso, o atendimento ocorre sem necessidade de agendamento prévio.

Leia também: Governo do Estado inaugura UPA em Itapemirim

Entre os serviços disponíveis estão atendimento médico, atendimento de enfermagem e atendimento odontológico. Também são realizados testes de glicemia e aferição da pressão arterial.

Na próxima semana, o programa passa por três localidades. Primeiramente, na segunda-feira (12), a equipe atende o Assentamento Frade. Em seguida, na terça-feira (13), o serviço chega à comunidade de Garrafão, em Paineiras.

Posteriormente, na quarta-feira (14), o Saúde em Movimento atende os moradores de Santo Amaro, na localidade de Pedrinhos. Em todos os pontos, o horário de atendimento será das 8h às 11h.

De acordo com a organização, basta comparecer ao local dentro do horário informado. Dessa forma, o programa facilita o acesso aos cuidados básicos e reforça a prevenção em saúde.

Por fim, a iniciativa fortalece a atenção primária e aproxima os serviços públicos das comunidades mais afastadas da sede do município.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

ItapemirimSaúde

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por