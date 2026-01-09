Itapemirim divulga datas do programa Saúde em Movimento

A Prefeitura de Itapemirim confirmou o cronograma do programa Saúde em Movimento, que segue levando atendimentos itinerantes a comunidades do município.

A unidade móvel oferece serviços básicos de saúde e amplia o acesso da população. Além disso, o atendimento ocorre sem necessidade de agendamento prévio.

Entre os serviços disponíveis estão atendimento médico, atendimento de enfermagem e atendimento odontológico. Também são realizados testes de glicemia e aferição da pressão arterial.

Na próxima semana, o programa passa por três localidades. Primeiramente, na segunda-feira (12), a equipe atende o Assentamento Frade. Em seguida, na terça-feira (13), o serviço chega à comunidade de Garrafão, em Paineiras.

Posteriormente, na quarta-feira (14), o Saúde em Movimento atende os moradores de Santo Amaro, na localidade de Pedrinhos. Em todos os pontos, o horário de atendimento será das 8h às 11h.

De acordo com a organização, basta comparecer ao local dentro do horário informado. Dessa forma, o programa facilita o acesso aos cuidados básicos e reforça a prevenção em saúde.

Por fim, a iniciativa fortalece a atenção primária e aproxima os serviços públicos das comunidades mais afastadas da sede do município.