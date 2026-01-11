Itapemirim oferece curso gratuito de primeiros socorros em janeiro

Itapemirim oferece, entre os dias 14 e 16 de janeiro, um curso gratuito de primeiros socorros. Nesse sentido, a capacitação ocorre no CRAS de Itaoca e segue aberta à população, com vagas limitadas.

A iniciativa oferece três dias de aprendizado intensivo. Assim, durante o curso, os participantes têm contato com técnicas essenciais para agir com segurança e rapidez em situações de emergência. Além disso, a formação prioriza atividades práticas, voltadas para o cotidiano.

As aulas acontecem das 8h às 17h, no CRAS de Itaoca. As inscrições acontecem de forma presencial e os interessados devem comparecer diretamente ao local. O curso disponibiliza certificado válido aos participantes.

A ação conta com a realização do FAES Senar Sindicatos e apoio do CRAS Itaoca, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura de Itapemirim. Contudo, as vagas são limitadas, com apenas 15 oportunidades disponíveis.