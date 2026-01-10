Jesus Vida Verão se encerra neste sábado (10) com Julliany Souza e Jottapê

O último dia do Jesus Vida Verão promete reunir fé, música e grande público na Praia de Itapuã. No sábado (10), o evento chega ao encerramento da 35ª edição com apresentações de Julliany Souza e Jottapê. Dessa forma, a programação começa às 19h e mantém a entrada gratuita.

Criado a partir da iniciativa de jovens da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, o Jesus Vida Verão se fortaleceu ao longo dos anos. Nesse sentido, hoje, o evento se consolida como uma das principais referências da música gospel no Espírito Santo e também no cenário nacional.

Além disso, a estrutura profissional e o palco de grande porte garantem conforto e qualidade ao público presente.

Julliany Souza

No sábado, a expectativa se concentra nas apresentações que marcam o encerramento. Julliany Souza é cantora e compositora gospel, reconhecida por interpretações intensas e mensagens voltadas à fé e à adoração.

Ao longo da carreira, ela se destacou no meio cristão com canções que alcançaram grande repercussão nas plataformas digitais e em eventos religiosos.

Jottapê

Jottapê, por sua vez, ganhou projeção nacional ainda jovem e, nos últimos anos, passou a dedicar sua trajetória à música gospel.

O cantor traz ao palco uma proposta que dialoga com o público mais novo, unindo linguagem contemporânea e mensagem cristã. Dessa forma, sua apresentação amplia o alcance do evento e reforça a diversidade do público que acompanha o festival.