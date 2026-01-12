Jovem é encontrado morto em Alegre após briga em residência

Um jovem encontrado morto em Alegre mobilizou forças de segurança na manhã deste domingo (11). A ocorrência foi registrada por volta das 10h38, no bairro Vila do Sul.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma lesão corporal no Loteamento Boa Fé. Contudo, ao chegar, a equipe encontrou a vítima sem vida.

O Samu confirmou o óbito de Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos, ainda no local. A vítima estava dentro da residência.

Segundo informações apuradas, o suspeito, de 25 anos, relatou uma briga dentro do imóvel. Ele afirmou ter sofrido agressões e tentativa de enforcamento.

Ainda conforme o relato, após desmaiar, o suspeito acordou e encontrou Marlon desacordado, com um cinto no pescoço. Em seguida, ele buscou ajuda.

Testemunhas ouviram barulhos vindos da casa e entraram no imóvel. No banheiro, encontraram a vítima e acionaram imediatamente o socorro médico.

O atendimento orientou primeiros socorros por telefone. No entanto, a vítima não reagiu às tentativas de reanimação.

O suspeito apresentou escoriações no pescoço e recebeu atendimento médico. Logo depois, ele foi conduzido à Delegacia de Alegre com as testemunhas.

A Polícia Científica realizou a perícia no local. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal. Por fim, a Polícia Civil assumiu a investigação do caso.