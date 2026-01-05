Jovem que desapareceu no Pico Paraná é encontrado após cinco dias

Roberto Farias Thomaz, que estava desaparecido havia cinco dias no Pico Paraná, foi encontrado com vida nesta segunda-feira, 5, pelo Corpo de Bombeiros.

“Estou cheio de roxos no corpo e com várias escoriações. Se você vê meu estado, não acredita”, disse Roberto Farias, em vídeo publicado por sua irmã no Instagram.

Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Antônio Hiller, o jovem, de 19 anos, foi localizado em uma fazenda da empresa de geração de energia CGH Cacatu, em Antonina. Ele foi encaminhado a um hospital do município, onde receberá atendimento.

“O Hospital Municipal de Antonina informou para a Secretaria de Estado da Saúde que o paciente do episódio do Pico Paraná está lúcido, apresenta sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e assaduras na região inguinal”, informou a Secretaria de Saúde do Paraná em nota. “Ele foi submetido à profilaxia medicamentosa e reidratação endovenosa. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para investigação complementar e ele vai permanecer sob observação enquanto aguarda os resultados.”

Depoimento na polícia

O secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, afirmou que Thomaz será ouvido posteriormente pela Polícia Civil do Paraná para esclarecer como se separou do grupo durante a trilha.

Além de equipes especializadas do Corpo de Bombeiros, a operação de resgate contou com apoio da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Federal, de aeronaves da Polícia Militar e de voluntários que conheciam a região.

Hiller e Teixeira reforçaram que pessoas sem experiência não devem realizar trilhas na região desacompanhadas.

“Pelo menos uma vez por mês tem alguém perdido na área do Pico Paraná ou em outras regiões da Serra do Mar. Uma pessoa perdida sem experiência tem um grande risco de ter um final trágico”, afirmou Hiller.

Em uma publicação nas redes sociais, a família confirmou que o jovem está bem e agradeceu o apoio recebido durante as buscas.

Renata Farias, irmã de Thomaz, publicou um vídeo no qual o jovem disse que está com hematomas e escoriações e que perdeu os óculos e as botas, mas que passa bem.

Cinco dias de buscas

Thomaz desapareceu por volta das 7h de quinta-feira, 1º, enquanto fazia uma trilha na região do Pico Paraná, em Campina Grande do Sul.

Familiares chegaram a criar um perfil nas redes sociais para reunir informações sobre o caso. Segundo as publicações, Thomaz tinha pouca experiência em trilhas, mas decidiu passar a virada do ano com uma amiga, que supostamente seria mais experiente, na montanha.

A amiga, Thayane Smith, fez publicações nas redes sociais relatando parte do trajeto. Posteriormente, ela disse ter errado ao deixar o amigo sozinho na trilha. Em entrevista exclusiva à Ric Record, Thayane afirmou que desceu o Pico Paraná correndo e abandonou Thomaz por causa de seu “estilo de vida”.

No sábado, 3, policiais civis estiveram no local e realizaram oitivas com familiares e com pessoas que também realizaram a trilha. “Uma das pessoas que acompanhava o jovem durante o percurso foi ouvida na delegacia”, disse a Polícia Civil do Paraná.

Dessa forma, o caso estava sendo tratado como desaparecimento, sem indícios de crime.