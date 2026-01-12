Lucas Borba, viúvo de Isabel Veloso, publica carta ao filho: 'Não será fácil'
Isabel Veloso morreu no sábado, 10, após mais de um mês de internação.
Viúvo da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borba publicou uma carta dedicada ao filho do casal, Arthur, de 1 ano, horas após o velório e a cremação, realizados na noite desse domingo, 11.
Na publicação, Lucas reconhece as dificuldades do luto e fala sobre a ausência da companheira, mas afirma que o vínculo construído com Isabel seguirá como fonte de força para criar o filho.
“Sei que não será fácil seguir sem a minha mulher ao meu lado, mas o amor que nos uniu me dará forças para continuar”, escreveu.
No texto, o viúvo se dirige diretamente a Arthur e descreve o compromisso de oferecer cuidado e presença em todas as fases da vida do menino.
“Prometo ser abrigo, cuidado e presença em cada fase da sua vida”, afirmou. Lucas também destacou valores que pretende transmitir ao filho, como respeito, fé e perseverança.
A carta foi publicada poucas horas depois da despedida de Isabel e repercutiu entre os seguidores da influenciadora, que acompanhavam sua rotina de tratamento contra o câncer pelas redes sociais.
Morte de Isabel Veloso
Isabel Veloso morreu no sábado, 10, após mais de um mês de internação. Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, a influenciadora passou por diferentes etapas de tratamento ao longo de quatro anos.
Dessa forma, o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde Isabel estava internada, informou em nota que a morte ocorreu em decorrência de complicações de um transplante realizado em outubro. Contudo, segundo a instituição, a paciente apresentou piora clínica significativa nos últimos dias, associada aos riscos inerentes ao procedimento.
Isabel estava internada desde novembro e chegou a ser extubada em dezembro, mas precisou retornar à UTI após uma nova piora no quadro de saúde.