Lula confirma viagem aos EUA em março para conversa 'olho no olho' com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (27), que irá para Washington, capital dos Estados Unidos, no início de março para visitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Lula, é preciso que os dois tenham uma conversa “olhando olho no olho” para que a relação entre os dois países volte a normalidade.

“No começo de março, eu vou fazer uma viagem a Washington porque os Estados Unidos e o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente e eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro para que a gente possa discutir as boas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu estou convencido de que a gente vai voltar à normalidade logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo, e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer porque é isso que o povo espera de todos nós”, disse o presidente para jornalistas na porta do hotel onde está hospedado na Cidade do Panamá.

Leia também: Tarcísio diz que não seria candidato à Presidência nem se Bolsonaro pedisse

Lula está no Panamá, onde vai participar, nesta quarta-feira, 28, do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe 2026, organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.

Lula disse ainda que terá uma nova conversa com a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder do regime chavista após a captura do ditador Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos. O presidente brasileiro declarou que espera que Delcy “consiga dar conta do recado”.

“Eu conversei duas vezes com a presidente Delcy, mas não entrei em detalhe (sobre o ataque dos Estados Unidos na Venezuela) porque ela estava muito preocupada com os acontecimentos que eram muito recentes. Eu, proximamente, vou falar com a presidenta Delcy e eu espero que ela consiga dar conta do recado”, disse o presidente.

Encontro com Trump

As conversas com Delcy, citadas por Lula, ocorreram no dia em que houve o ataque americano na Venezuela. Antes do governo brasileiro emitir uma posição oficial, o presidente perguntou à chavista se a Venezuela havia realmente sido atacada e se Maduro havia sido capturado.

Lula ainda disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa permitir que a Venezuela “cuide da sua própria soberania. Segundo o petista, não são os governos brasileiro e americano que irão encontrar uma solução para a crise venezuelana.

“É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. Está tudo muito recente e eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o povo venezuelano. Não será o Brasil, não será os Estados Unidos”, declarou Lula.