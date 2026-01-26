Lula se reúne com Infantino e pede que Mundial de Clubes de 2029 seja no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a Gianni Infantino, chefe máximo da Fifa, que o Mundial de Clubes de 2029 seja disputado no Brasil, conforme antecipado pelo jornalista Lauro Jardim e confirmado pelo Estadão. O pedido ocorreu nesta segunda-feira (26), durante reunião em Brasília, cujo tema principal foi a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no País.

Infantino está no Brasil para divulgar o torneio feminino e esteve no Rio, neste domingo, em evento para o lançamento da marca do campeonato. Depois disso, seguiu para a capital federal, onde se encontrou com Lula.

Samir Xaud e Gustavo Dias, presidente e vice da CBF, respectivamente, também participaram da reunião, que contou ainda com a presença de André Fufuca, ministro do Esporte.

O processo de candidatura sequer está aberto, mas o lobby da entidade máxima do futebol brasileiro já foi colocado em prática há algum tempo. Xaud, inclusive, falou publicamente sobre o interesse em trazer o Mundial de Clubes para o País, em declaração oficial ao site da CBF, em junho do ano passado.

“Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço”, afirmou na ocasião.

Com a presença de Infantino no Brasil, os líderes do futebol brasileiro aproveitaram para intensificar as articulações para sediar o torneio de clubes daqui a três anos. Por enquanto, o único time nacional garantido na disputa é o Flamengo, vencedor da Libertadores de 2025.