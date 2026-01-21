Lula vence todos os adversários em 2º turno, mas distância para Flávio diminui

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (21), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui 49,2% das intenções de voto e venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem 44,9%, em eventual segundo turno para a Presidência da República. Outros 6% não sabem ou não responderam

O instituto entrevistou 5.418 pessoas, virtualmente, entre 15 e 20 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-02804/2026.

Em comparação à pesquisa anterior, divulgada em dezembro, Lula caiu 3,8 pontos porcentuais, enquanto Flávio cresceu 3,9 pontos porcentuais. A distância, que era de 12 pontos porcentuais, caiu para 4,3 pontos porcentuais.

Lula e Flávio Bolsonaro

Já em cenário onde Lula enfrenta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista possui 49,1% das intenções de voto, contra 45,4% de Tarcísio. Não sabem, ou não responderam somam 6%. Em comparação com a pesquisa anterior, os dois oscilaram positivamente, mas não chegaram a aumentar um ponto porcentual de distância.

Também foi apresentado um cenário onde Lula enfrenta a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Nele, Lula possui 49%, contra 45% de Michelle. Outros 6% não sabem ou não responderam.

Já se Lula enfrentar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o petista tem 49% das intenções de voto, contra 39% de Caiado. Os que não sabem ou não responderam são 13%.

Na hipótese de Lula disputar a Presidência em segundo turno contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente tem 49% das intenções de voto, enquanto Zema possui 39%. Os indecisos e os entrevistados que não responderam somam 12%.

Mesmos índices

Os mesmos índices foram registrados em uma eventual disputa contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 49% para Lula, 39% para Ratinho e um percentual de indecisos e que não responderam de 12%.

O maior índice de indecisos e entrevistados que não responderam está no cenário onde Lula enfrenta o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Nesse cenário, Lula possui 48%, enquanto Leite aparece com 23%.

A pesquisa ainda simulou um cenário de segundo turno com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, pela trama golpista, e inelegível. Nesse caso, Lula tem 49%, enquanto Bolsonaro possui 46%. Já 5% não sabem ou não responderam.

Veja quem são os mais rejeitados pelos eleitores

A pesquisa também mostrou que Jair Bolsonaro é o político com maior índice de rejeição. Metade dos 5,4 mil entrevistados pelo levantamento afirmaram que não votariam de jeito nenhum no ex-chefe do Executivo, atualmente preso e inelegível. O segundo político com maior rejeição é o presidente Lula, rejeitado por 49,7% dos eleitores.

No terceiro lugar da lista de rejeição aparece Flávio Bolsonaro, rejeitado por 47,4% dos entrevistados. Em seguida aparecem Renan Santos (Missão), com 45,6% de rejeição; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 44,9%; o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), com 44,7%; e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), com 43,4%.

Entre os governadores, o nome mais rejeitado é o de Minas, Romeu Zema, com 42,1%. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é rejeitado por 41,7% dos eleitores. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, por 41,1%. Ronaldo Caiado, de Goiás, por 40,7%. Ratinho Júnior, do Paraná, por 39,9%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o último da lista de 13 nomes avaliada pelos entrevistados da AtlasIntel. Segundo a pesquisa, 36,% dos consultados disseram que não votariam de jeito nenhum no petista.