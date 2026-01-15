Maus-tratos contra gatinha são investigados em Cachoeiro

Uma denúncia de maus-tratos contra uma gatinha levou a uma ação da equipe de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Protetores, um delegado e a CPI de Maus-Tratos acionaram o serviço.

Segundo as informações recebidas, a mãe de uma criança teria filmado o animal sendo girado pela pata. Diante da gravidade, a equipe foi até o local indicado.

A operação contou com apoio da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar. Os órgãos acompanharam a ocorrência devido ao envolvimento de menor.

Durante a ação, os agentes resgataram a gatinha com segurança. Em seguida, a equipe encaminhou o animal para avaliação médico-veterinária imediata.

Após os primeiros procedimentos, os profissionais entregaram a gatinha a uma fiel depositária. O animal permanece sob proteção e acompanhamento adequado.

Por fim, a administração municipal reforça que maus-tratos contra gatinha configuram crime. A Prefeitura orienta a população a denunciar situações suspeitas aos órgãos competentes.