Moradora de Muqui completa 115 anos e impressiona pela vitalidade

A moradora de Muqui Alvarina Campos Gomes completa 115 anos no dia 3 de janeiro e impressiona pela vitalidade. Ela segue ativa no dia a dia. Mesmo com a idade avançada, Alvarina lava roupas no tanque e dispensa o uso de máquina de lavar. Ela prefere manter hábitos tradicionais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a idosa sempre cuidou da própria casa e da alimentação. Segundo o neto, ela ainda organiza a rotina doméstica. Durante muitos anos, Alvarina fumou cachimbo. Ela manteve o hábito até os 80 anos, sem abandonar as atividades diárias.

Ao longo da vida, trabalhou exclusivamente na roça e em casa. Dessa forma, construiu uma rotina marcada pela simplicidade e disciplina. A comemoração dos 115 anos acontece no domingo (4), na casa da aniversariante. No entanto, a data oficial do aniversário é 3 de janeiro.

A festa reunirá amigos, netos, bisnetos, tataranetos e outros familiares. Assim, o encontro promete celebrar uma história de longevidade e dedicação.