Cidades

Moradora de Muqui completa 115 anos e impressiona pela vitalidade

Alvarina Campos Gomes mantém rotina ativa, cuida da casa e celebra aniversário histórico com a família.

Foto: Divulgação

A moradora de Muqui Alvarina Campos Gomes completa 115 anos no dia 3 de janeiro e impressiona pela vitalidade. Ela segue ativa no dia a dia. Mesmo com a idade avançada, Alvarina lava roupas no tanque e dispensa o uso de máquina de lavar. Ela prefere manter hábitos tradicionais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a idosa sempre cuidou da própria casa e da alimentação. Segundo o neto, ela ainda organiza a rotina doméstica. Durante muitos anos, Alvarina fumou cachimbo. Ela manteve o hábito até os 80 anos, sem abandonar as atividades diárias.

Ao longo da vida, trabalhou exclusivamente na roça e em casa. Dessa forma, construiu uma rotina marcada pela simplicidade e disciplina. A comemoração dos 115 anos acontece no domingo (4), na casa da aniversariante. No entanto, a data oficial do aniversário é 3 de janeiro.

A festa reunirá amigos, netos, bisnetos, tataranetos e outros familiares. Assim, o encontro promete celebrar uma história de longevidade e dedicação.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AniversárioMuqui

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por