Moto furtada é recuperada e jovem é detido em Pedra Menina

Uma moto furtada recuperada em Pedra Menina resultou na detenção de um jovem de 21 anos na noite deste domingo (18), por volta das 21h. A Polícia Militar realizou a ação no distrito de Pedra Menina.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante ponto base na Avenida Vereador José Moreira de Lacerda, em frente ao Destacamento da PM, os militares abordaram uma motocicleta que trafegava na contramão. Assim, a equipe iniciou a fiscalização.

No momento da abordagem, o condutor não apresentou Carteira Nacional de Habilitação nem documentos do veículo. Além disso, ele resistiu inicialmente às ordens policiais.

Leia também: PM apreende arma de fogo e prende suspeito em Guaçuí

Durante a verificação, os policiais constataram que a placa era artesanal. Em seguida, a equipe identificou sinais de adulteração no chassi e no motor.

Após consulta aos sistemas, os militares confirmaram que a motocicleta era uma Honda CG 150 Titan, furtada em 2018, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao jovem e o conduziram à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Por fim, a equipe removeu a moto furtada por guincho credenciado. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran e permanece à disposição da Justiça.