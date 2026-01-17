Segurança

Motorista embriagado é preso ao dirigir na contramão em Atílio Vivácqua

Condutor desacatou policiais, tentou agredir a equipe e foi levado à delegacia em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação | PMES

Um motorista embriagado foi detido após dirigir na contramão na madrugada deste sábado (17), em Atílio Vivácqua. Policiais receberam informações de que um Volkswagen Fox prata trafegava na contramão na Rodovia Ricardo Barbieri. Diante disso, as equipes iniciaram buscas e localizaram o veículo.

Durante a abordagem, os militares identificaram o condutor, A.W.B.R. Na sequência, os policiais constataram sinais visíveis de embriaguez alcoólica.

Durante a intervenção, o motorista passou a desacatar os militares. Além disso, ele tentou agredir a equipe policial, o que exigiu o uso de força moderada.

Os policiais aplicaram técnicas de imobilização, conforme os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. Mesmo assim, o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Diante da recusa, a equipe submeteu o motorista ao exame de alcoolemia. Em seguida, os policiais conduziram o homem, em compartilhamento de segurança, à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

