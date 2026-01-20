Motorista pede ajuda para localizar caminhão roubado em Mimoso do Sul

O motorista de um caminhão roubado em Mimoso do Sul pede ajuda para localizar o veículo levado por criminosos no último dia 13. O crime ocorreu na divisa da BR 101.

Segundo o relato da vítima, os suspeitos interceptaram o caminhão enquanto ele trafegava pelo trecho. Em seguida, os criminosos renderam o condutor e assumiram o controle do veículo.

Durante a ação, os assaltantes mantiveram o motorista refém por cerca de uma hora. Logo depois, eles amarraram a vítima em um matagal e fugiram.

O caminhão roubado em Mimoso do Sul estava carregado com frutas e possui placas GMR1G24. Desde então, o veículo segue desaparecido.

Após conseguir se libertar, o motorista procurou as autoridades e passou a divulgar informações para localizar o caminhão. Assim, ele espera apoio da população.

A vítima, identificada como Cristiano, mora em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele solicita que qualquer informação seja repassada à polícia.

Além disso, quem tiver dados sobre o caminhão roubado em Mimoso do Sul pode entrar em contato pelo telefone (22) 99920-3953. O caso segue sob investigação.