Motorista pede ajuda para localizar caminhão roubado em Mimoso do Sul
Criminosos fizeram o condutor refém por cerca de uma hora durante roubo ocorrido na divisa da BR 101 com o Rio de Janeiro.
O motorista de um caminhão roubado em Mimoso do Sul pede ajuda para localizar o veículo levado por criminosos no último dia 13. O crime ocorreu na divisa da BR 101.
Segundo o relato da vítima, os suspeitos interceptaram o caminhão enquanto ele trafegava pelo trecho. Em seguida, os criminosos renderam o condutor e assumiram o controle do veículo.
Durante a ação, os assaltantes mantiveram o motorista refém por cerca de uma hora. Logo depois, eles amarraram a vítima em um matagal e fugiram.
O caminhão roubado em Mimoso do Sul estava carregado com frutas e possui placas GMR1G24. Desde então, o veículo segue desaparecido.
Após conseguir se libertar, o motorista procurou as autoridades e passou a divulgar informações para localizar o caminhão. Assim, ele espera apoio da população.
A vítima, identificada como Cristiano, mora em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele solicita que qualquer informação seja repassada à polícia.
Além disso, quem tiver dados sobre o caminhão roubado em Mimoso do Sul pode entrar em contato pelo telefone (22) 99920-3953. O caso segue sob investigação.