Mulher é morta a machadadas em Burarama, em Cachoeiro

Uma mulher de 50 anos foi morta a machadadas na tarde desta segunda-feira (5). O crime ocorreu dentro de uma residência no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima Marília das Graças Mendes. Ela vendia balas no ponto de ônibus do Perim de Baixo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e encontrou a vítima sem vida, com ferimentos na cabeça. Diante da situação, os policiais isolaram o local e acionaram a perícia técnica para os procedimentos iniciais.

Em seguida, as equipes iniciaram diligências para localizar o suspeito do crime, que fugiu após o ataque. Até o momento, ele segue sendo procurado pelas forças de segurança.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e trabalha para esclarecer a motivação e a dinâmica das machadadas em Burarama. Após os trabalhos periciais, as equipes encaminharam o corpo para os procedimentos legais.

As autoridades informaram que divulgarão novas informações após concluírem os primeiros levantamentos e oitivas.



