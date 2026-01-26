Nossa Bolsa 2026 divulga resultado da 1ª chamada com mil bolsas

Mais de dez mil candidatos aguardavam o desfecho do processo seletivo. O Governo do Estado divulgou o resultado da 1ª chamada do Programa Nossa Bolsa 2026, após a normalização do sistema do INPEP, responsável pelo fornecimento das notas do Enem. Ao todo, 10.328 pessoas se inscreveram para disputar as 1.001 bolsas de graduação em instituições privadas custeadas pelo Estado.

Nesse sentido, os candidatos selecionados devem comparecer às faculdades escolhidas entre os dias 23 e 29 de janeiro para a entrega da documentação e efetivação da matrícula. Contudo, o edital alerta que o não comparecimento dentro do prazo resulta em desclassificação automática e perda da bolsa.

O que o Nossa Bolsa ofereceu em 2026

O edital nº 26/2025 da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) destinou mais de R$ 49 milhões ao programa. A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e reforça a política de acesso ao ensino superior no Espírito Santo.

Nesta edição, o Nossa Bolsa ofertou mais de 40 opções de cursos de graduação. Assim, entre eles estão Medicina, Direito, Administração, Nutrição, Arquitetura e Urbanismo, Sistemas da Informação e diferentes engenharias, ampliando as possibilidades de escolha dos candidatos.

Nesse sentido, para fortalecer o acesso de estudantes do interior, o programa contou com instituições privadas localizadas em diversos municípios capixabas. Entre eles estão Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa e São Mateus, entre outros polos regionais.

Alcance do programa

Criado em 2006 pelo Governo do Estado, o Nossa Bolsa tem como objetivo promover inclusão social e educacional. O programa atende estudantes que não possuem condições financeiras de custear uma graduação em instituições privadas do Espírito Santo.

Atualmente, o Nossa Bolsa integra o eixo de Ensino Superior do Sistema UniversidadES. Em 2026, o programa completa 20 anos de existência e, ao longo desse período, já ofertou mais de 30 mil bolsas de estudo.

