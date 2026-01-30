Conexão Safra

Nova plataforma integra vigilância sanitária e risco de doenças suínas

Ferramenta digital unifica dados, amplia a vigilância sanitária e antecipa riscos de doenças na suinocultura

Granja de suínos. Suinocultura. Foto: Wenderson Araujo/Trilux / Sistema CNA/Senar

Embrapa Suínos e Aves (SC) disponibiliza nesta semana a Central de Inteligência em Saúde Suína (CISS), uma plataforma estratégica que integra e analisa dados sanitários de granjas de todo o País para apoiar a tomada de decisão, fortalecer a vigilância epidemiológica, biosseguridade, controle de doenças e ampliar a sustentabilidade da suinocultura brasileira.

