Nova plataforma integra vigilância sanitária e risco de doenças suínas
Ferramenta digital unifica dados, amplia a vigilância sanitária e antecipa riscos de doenças na suinocultura
A Embrapa Suínos e Aves (SC) disponibiliza nesta semana a Central de Inteligência em Saúde Suína (CISS), uma plataforma estratégica que integra e analisa dados sanitários de granjas de todo o País para apoiar a tomada de decisão, fortalecer a vigilância epidemiológica, biosseguridade, controle de doenças e ampliar a sustentabilidade da suinocultura brasileira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
