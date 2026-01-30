Cidades

Operação tapa-buracos melhora tráfego no bairro Vila Rica, em Cachoeiro

Intervenção integra cronograma contínuo de recuperação das vias urbanas em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Pedro Jr

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim executou uma operação tapa-buracos no bairro Vila Rica para melhorar o tráfego e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

A equipe de manutenção viária recompôs o asfalto nos trechos mais danificados. A ação integrou o cronograma contínuo de conservação das ruas do município.

Com isso, a intervenção elevou a mobilidade urbana e reduziu riscos de acidentes. Além disso, o serviço trouxe mais conforto aos condutores que utilizam a região diariamente.

A Prefeitura mantém as ações de recuperação viária em outros bairros. As equipes técnicas priorizam pontos críticos e atendem demandas identificadas em campo.

