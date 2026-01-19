Operações do 10º BPM em Guarapari resultam em prisões e apreensões
Polícia Militar apreende drogas, arma de fogo e recupera veículos durante ações realizadas em diversos bairros da cidade.
As operações do 10º BPM em Guarapari resultaram em prisões, apreensões de drogas e recuperação de veículos entre sexta-feira (16) e sábado (18). Assim, a Polícia Militar atuou em diversos bairros.
Inicialmente, no bairro Ipiranga, os militares recuperaram uma caminhonete com restrição de furto ou roubo. Durante o patrulhamento, a equipe identificou a irregularidade e removeu o veículo.
Ainda no sábado, policiais desarticularam uma residência usada como base do tráfico no bairro São Gabriel. Com isso, a ação terminou com dois detidos e apreensão de drogas e dinheiro.
Em seguida, no bairro Adalberto Simão Nader, a PM prendeu duas mulheres por tráfico. Após denúncia anônima, as equipes localizaram entorpecentes, balança e dinheiro.
Além disso, as operações do 10º BPM em Guarapari resultaram na apreensão de uma arma adaptada no bairro Santa Mônica. A equipe atendeu denúncia de ameaça e conduziu o suspeito.
Na sexta-feira, policiais prenderam um homem com três mandados por homicídio no bairro Itapebussu. No mesmo bairro, a PM recuperou uma motocicleta com restrição criminal.
Posteriormente, no Centro, a guarnição prendeu um suspeito por tráfico após tentativa de fuga. Os militares localizaram drogas dentro de um barco próximo ao cais.
Da mesma forma, equipes da Força Tática e do K9 prenderam dois homens no bairro Ipiranga. Em outra ação, no Jabarai, três suspeitos foram detidos por tráfico.
Por fim, a Polícia Militar destacou que as operações do 10º BPM em Guarapari reforçam o combate ao crime, a proteção da população e a preservação da ordem pública.