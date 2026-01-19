Operações do 10º BPM em Guarapari resultam em prisões e apreensões

As operações do 10º BPM em Guarapari resultaram em prisões, apreensões de drogas e recuperação de veículos entre sexta-feira (16) e sábado (18). Assim, a Polícia Militar atuou em diversos bairros.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, no bairro Ipiranga, os militares recuperaram uma caminhonete com restrição de furto ou roubo. Durante o patrulhamento, a equipe identificou a irregularidade e removeu o veículo.

Ainda no sábado, policiais desarticularam uma residência usada como base do tráfico no bairro São Gabriel. Com isso, a ação terminou com dois detidos e apreensão de drogas e dinheiro.

Em seguida, no bairro Adalberto Simão Nader, a PM prendeu duas mulheres por tráfico. Após denúncia anônima, as equipes localizaram entorpecentes, balança e dinheiro.

Além disso, as operações do 10º BPM em Guarapari resultaram na apreensão de uma arma adaptada no bairro Santa Mônica. A equipe atendeu denúncia de ameaça e conduziu o suspeito.

Na sexta-feira, policiais prenderam um homem com três mandados por homicídio no bairro Itapebussu. No mesmo bairro, a PM recuperou uma motocicleta com restrição criminal.

Posteriormente, no Centro, a guarnição prendeu um suspeito por tráfico após tentativa de fuga. Os militares localizaram drogas dentro de um barco próximo ao cais.

Da mesma forma, equipes da Força Tática e do K9 prenderam dois homens no bairro Ipiranga. Em outra ação, no Jabarai, três suspeitos foram detidos por tráfico.

Por fim, a Polícia Militar destacou que as operações do 10º BPM em Guarapari reforçam o combate ao crime, a proteção da população e a preservação da ordem pública.