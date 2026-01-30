Pesquisa cria novo alimento funcional a partir da castanha de caju

Atentos a novas tendências de consumo, marcadas pela demanda por alimentos mais saudáveis, funcionais e sustentáveis, pesquisadores da Embrapa desenvolveram um análogo a queijo cremoso vegetal e simbiótico. A formulação combina Bifidobacterium, gênero de bactérias benéficas, e fibras prebióticas, resultando em uma simbiose capaz de favorecer a saúde intestinal e fortalecer a imunidade. O novo produto também apresenta vantagens para a indústria, porque aproveita amêndoas de castanha de caju (ACC) quebradas que possuem o mesmo valor nutricional das amêndoas inteiras.

