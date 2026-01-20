PM prende homem e adolescente por tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro

O tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro levou a Polícia Militar a conduzir um adolescente de 15 anos e um homem de 27. A ação ocorreu na noite desta segunda-feira (19).

Policiais da Força Tática do 3º Batalhão atuaram no bairro Boa Esperança, na região das Casinhas Populares. Durante patrulhamento, a equipe realizou a abordagem.

No local, os militares flagraram o adolescente com pedras de crack e dinheiro. Em seguida, o menor admitiu que destinava o material para venda.

Logo depois, o homem de 27 anos tentou fugir ao perceber a presença policial. Contudo, ele entrou em luta corporal e os militares o contiveram.

Durante buscas na residência, a equipe localizou buchas de maconha, porções e pedras de crack. Além disso, os policiais apreenderam dinheiro, celulares e material para embalo.

Ao todo, a PM apreendeu R$ 1.131,95, caderno de anotações e entorpecentes variados. Assim, a ocorrência confirmou o tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro.

Por fim, os policiais encaminharam os envolvidos por tráfico de drogas em Jerônimo Monteiroe todo o material apreendido à delegacia. A autoridade policial adotou as providências legais cabíveis.