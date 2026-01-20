Polícia Civil recupera 24 cabeças de gado furtadas em Jerônimo Monteiro

A Polícia Civil recuperou, nesta segunda-feira (19), o gado furtado em Jerônimo Monteiro durante uma ação conjunta entre equipes da delegacia local e de Bom Jesus do Norte.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a investigação, criminosos furtaram 24 cabeças de gado de uma propriedade rural. O crime ocorreu na localidade de Fazenda Velha, na zona rural do município.

Leia também: PM apreende arma de fogo e prende suspeito em Guaçuí

Após o furto, os policiais iniciaram diligências imediatas. Além disso, as equipes atuaram de forma integrada, com apoio do setor de inteligência.

Durante as buscas, os policiais localizaram o gado furtado em Jerônimo Monteiro em outra propriedade rural. Em seguida, a equipe realizou a apreensão dos animais.

Posteriormente, a Polícia Civil restituiu os animais ao legítimo proprietário. A devolução seguiu todos os procedimentos legais previstos.

Por fim, a Polícia Civil mantém as investigações em andamento. O objetivo é identificar, localizar e responsabilizar os autores do furto do gado em Jerônimo Monteiro.