Polícia Militar apreende arma e simulacro em Guaçuí

A Polícia Militar realizou uma apreensão de arma em Guaçuí na tarde desta terça-feira (7). A ação ocorreu no distrito de São Pedro de Rates, na região do Caparaó.

Primeiro, os militares do 3º Batalhão intensificaram diligências após denúncias de furtos registrados no município. Em seguida, iniciaram buscas por suspeitos.

Durante a operação, a equipe abordou um homem conhecido como “Cavaco” em via pública. Ele estava ao lado de um VW Gol vermelho.

Na revista pessoal, os policiais não encontraram ilícitos. Contudo, ao vistoriarem o veículo, localizaram um simulacro de arma de fogo, uma balaclava preta e uma lixadeira sem origem comprovada.

Depois, ao ser questionado, o abordado informou sobre a existência de uma arma em uma residência na zona rural. Assim, os militares seguiram até o Assentamento Salomão.

No local, a equipe confirmou a informação e realizou a apreensão de arma em Guaçuí. Os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .22 carregada com uma munição.

Por fim, os militares conduziram o homem à Delegacia de Polícia Civil de Alegre. Eles apresentaram todo o material apreendido para os procedimentos legais cabíveis.