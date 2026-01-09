Segurança

Polícia Militar apreende arma e simulacro em Guaçuí

Diligência ligada a denúncias de furtos levou à localização de armamento e objetos suspeitos no distrito de São Pedro de Rates.

Foto: Divulgação | PMES

A Polícia Militar realizou uma apreensão de arma em Guaçuí na tarde desta terça-feira (7). A ação ocorreu no distrito de São Pedro de Rates, na região do Caparaó.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Primeiro, os militares do 3º Batalhão intensificaram diligências após denúncias de furtos registrados no município. Em seguida, iniciaram buscas por suspeitos.

Leia também: Força Tática detém suspeito por tráfico em Atílio Vivácqua

Durante a operação, a equipe abordou um homem conhecido como “Cavaco” em via pública. Ele estava ao lado de um VW Gol vermelho.

Na revista pessoal, os policiais não encontraram ilícitos. Contudo, ao vistoriarem o veículo, localizaram um simulacro de arma de fogo, uma balaclava preta e uma lixadeira sem origem comprovada.

Depois, ao ser questionado, o abordado informou sobre a existência de uma arma em uma residência na zona rural. Assim, os militares seguiram até o Assentamento Salomão.

No local, a equipe confirmou a informação e realizou a apreensão de arma em Guaçuí. Os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .22 carregada com uma munição.

Por fim, os militares conduziram o homem à Delegacia de Polícia Civil de Alegre. Eles apresentaram todo o material apreendido para os procedimentos legais cabíveis.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

ArmasGuaçuíPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por