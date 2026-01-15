Polícia Militar recupera moto furtada em Guaçuí

A Polícia Militar recuperou uma moto furtada na terça-feira (13), durante uma ação da Força Tática em Guaçuí, na região Sul do Estado. A ocorrência começou durante patrulhamento tático motorizado. Nesse momento, a equipe recebeu informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da corporação.

O alerta indicava que uma motocicleta furtada havia sido identificada pelo sistema de Cerco Inteligente circulando pelo município. Diante disso, os policiais reforçaram o patrulhamento. Logo depois, a equipe visualizou o condutor seguindo em direção ao bairro Horto Florestal. Em seguida, os militares realizaram a abordagem do veículo.

Após consultar os sistemas oficiais, os policiais confirmaram a restrição de furto. Em seguida, a equipe iniciou os procedimentos legais previstos.

Os militares conduziram o condutor, de 18 anos, ao Departamento de Polícia Judiciária de Alegre. No local, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis.

Já os agentes removeram a motocicleta furtada para o pátio credenciado do Detran. A ação reforça o uso da tecnologia no combate aos crimes patrimoniais.