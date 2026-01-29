Polícia prende chefe do tráfico ligado ao TCP e apreende carros de luxo em Itapemirim

A Polícia Civil prendeu o chefe do tráfico em Itapemirim após cumprir mandado de prisão contra G.S.S., apontado como um dos líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) atuante no município. A ação ocorreu por meio da 9ª Delegacia de Polícia.

A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade. As equipes atuaram de forma coordenada para garantir a segurança e a efetividade da diligência.

Segundo a investigação conduzida pela Polícia Civil, os valores obtidos com o tráfico de drogas eram utilizados em estabelecimentos comerciais registrados em nome do investigado.

De acordo com os policiais, o esquema tinha como objetivo ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro. Assim, a apuração identificou fortes indícios do crime de lavagem de dinheiro.

Durante a ação, os agentes apreenderam três veículos de luxo blindados. Conforme a polícia, os bens possuem relação direta com a atividade criminosa investigada.

A operação contou com apoio da Polícia Militar e das Guardas Municipais de Itapemirim e Marataízes. A atuação integrada foi decisiva para o êxito da prisão.

As investigações seguem em andamento. A polícia analisa o material apreendido para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a responsabilização penal dos envolvidos.